Grande successo per l’iniziativa dell’Ass. movimento culturale georgiani
Si è conclusa l'iniziativa all'Ospedale Bianchi Melacrino Morelli con le visite della dott.ssa Lela Gejadze: i ringraziamenti dell'associazione
27 Novembre 2018 - 16:15 | di Eva Curatola
Si è conclusa con successo, negli scorsi giorni, l’iniziativa messa in atto presso l’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, riguardanti le visite mediche della Dott.ssa Lela Gejadze.
Perciò il ringraziamento dell ‘associazione, movimento culturale georgiani, va soprattutto al direttore generale on. dott Frank Benedetto, assieme al primario della radiologia al dott. Giorgio S Barreca. Inoltre,un instancabile grazie, va all’ufficio della conferenza Episcopale migrantes ed Antonino Denisi e tutto il coloro coinvolto in questo evento sul piano del progetto degli scambi culturali del settore sanitario.
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