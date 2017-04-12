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Grande successo a Messina di ‘Italico’, il gusto che spacca ma unisce – FOTO

Sei maestri gelatieri a Messina Pistunia per il gusto che unisce: ricotta di Pizzoli, fichi di Villapiana e torcolato di Breganze, poi Miami, Parigi e Francoforte

12 Aprile 2017 - 07:00 | di Vincenzo Comi

Maestri gelatieri alla presentazione di Italico presso la Cardile forni a Messina

“Italico” arriva in Sicilia e sbarca a Messina Pistunia, dove presso la Cardile forni i maestri gelatieri Giuseppe Arena, Davide Destefano, Gaetano Vincenzi, Pasquale Monteleone, Rosario Leone D’Angelo e Federico Familiari hanno ribadito il concetto di unione e fratellanza trasmesso attraverso la promozione del gusto.

Con il gelato preparato con ingredienti di zone diverse d’Italia, ricotta di Pizzoli, fichi dottati di Villapiana (Cs) e torcolato di Breganze, si vuole far capire che anche gelatieri di realtà diverse possono collaborare per un obiettivo comune e cioè la valorizzazione del gelato artigianale perché oggi solo uniti si vince. Prossime tappe del Tour Miami, Parigi e Francoforte.

Italico unisce sempre di più ma spacca con il suo gusto inimitabile.

Immagine d1 della serata del gelato Italico a Messina

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