Grande successo per il concerto di Daniele Silvestri al Rendano [FOTO]

Per circa tre ore Daniele Silvestri e la sua band hanno travolto il Teatro Rendano nell'unica tappa calabrese di Acrobati in tour 2016

Sold out per il concerto di Daniele Silvestri che si è tenuto ieri all’interno del Teatro Rendano di Cosenza, per l’unica tappa calabrese di “Acrobati in tour 2016”, il primo tour interamente teatrale della sua carriera.

L’artista ha cantato dalle 21.30 per circa 3 ore consecutive, con una brevissima pausa di meno di 10 minuti, coinvolgendo con grande successo l’intero pubblico.

Immancabili i brani del suo ultimo disco, che sono stati interpretati durante la prima parte del concerto. Tra le più emozionanti la canzone “Acrobati”, durante la quale Daniele e la sua band, precisamente otto artisti su un unico palco, si sono travestiti da circensi, creando così, con musica e costumi, un’atmosfera unica.

Curatissimi inoltre gli effetti scenici di luci e proiezioni, ogni canzone è stata accompagnata da particolari dettagli visivi proiettati su un grande pannello.

Durante lo spettacolo spicca la grande sintonia tra Daniele e il pubblico: il cantante infatti lanciando un tappo di bottiglia ha dato la possibilità di far scegliere il brano successivo alla persona presente tra gli spettatori, che l’ha “acchiappato”, iniziando così a cantare la famosa “Paranza”

Davvero emozionante anche la dedica del brano “Occhi da orientale”, rivolto alla ragazza di san Lucido morta durante l’incidente di tre giorni fa.

Foto di Gabriele Barreca.