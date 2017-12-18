Il Natale é ormai alle porte e in città si respira già da un po’ aria di felicità. E quale modo migliore di trascorrere una domenica pomeriggio se non all’insegna della condivisione e della tradizione?

È quello che hanno pensato di fare i maestri pasticceri reggini, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo del gusto, dove a far da padroni sono stati i cannoli e Italico, il gelato reggino che sta calcando la scena internazionale della pasticceria. La tradizione che incontra l’innovazione. Un prodotto tipico conosciutissimo in tutto il mondo da una parte e un gusto innovativo nato dalla mente brillante dei maestri reggini dall’altra.

Mille cannoli e 400 coppette di Italico

E quando questi fattori si incontrano il risultato non può essere che strepitoso. Oltre 1000 cannoli alla ricotta di pecora dell’Aspromonte e e 400 coppette di italico sono stati infatti offerti alle tantissime persone accorse in Piazza Duomo a Reggio Calabria.

Un evento assolutamente incredibile, che ha addolcito la domenica dei cittadini accorsi in piazza per rendere onore a dei prodotti che meritano non solo di essere assaggiati ma soprattutto valorizzati. Lo scopo ultimo dei maestri pasticceri reggini é infatti quello di promuovere al meglio il nostro territorio e gli infiniti prodotti d’eccellenza che vi si possono trovare.

L’Apar (Associazione Pasticceri Reggini), affiancata per l’occasione da Fattoria della Piana, ha raccolto il favore del pubblico, facendo apprezzare ai cittadini intervenuti alla manifestazione lavorazioni di qualità.

Nel contempo si é contribuito a restituire un’identità ed un senso di appartenenza al territorio. “Un’idea di partenza che deve essere il collante per obiettivi più prestigiosi che sicuramente la nostra Reggio merita”.

La testimonianza di Davide Destefano

Tanta stanchezza, ma anche tanta gioia negli occhi di Davide Destefano, attuale padre della Gelateria Cesare, che ai microfoni di Citynow afferma: “Abbiamo terminato tutto, poiché l’iniziativa di far assaggiare i nostri prodotti al pubblico ha riscosso un immenso successo”.

Le due eccellenze dolciarie offerte al pubblico rientrano infatti tra i dolci più amati del popolo reggino, che non ha esitato a fare il pieno di bontà in questo freddo pomeriggio che ha inaugurato la stagione invernale.