Grande successo per il reggino Claudio Marconcini all’Assoluto di Pesca Subacquea

Orgoglio del team SaxSub il reggino Claudio Marconcini ha portato alto il nome della Calabria al Campionato italiano Assoluto di pesca subacquea.

La gara, che si è svolta nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 giugno, ha visto 36 partecipanti contendersi i posti più ambiti per la classifica nazionale. A far da cornice ad una gara che ha dell’incredibile, è stata l’area portuale di Torre San Giovanni in provincia di Lecce.

L’attesissima competizione nazionale ha visto come protagonista un solo calabrese, Claudio Marconcini, che durante la due giorni è riuscito a centrare il suo obiettivo: il mantenimento della Prima Categoria, un risultato che ne conferma le doti, facendolo rientrare per un altro anno ancora nel firmamento dei migliori sub a livello nazionale.

L’atleta reggino è infatti riuscito, per il terzo anno consecutivo, a raggiungere il traguardo prefissatosi. La classifica finale lo colloca al diciassettesimo posto, utile per la classifica nazionale. L’esito conclusivo è frutto dell’ottima prestazione offerta venerdì, nella prima delle due giornate, durante la quale Marconcini aveva portato al peso sette pesci di tre differenti specie (quattro saraghi, due tordi ed una corvina), piazzandosi in nona posizione.

Sabato, secondo giorno della competizione, il sub di Reggio Calabria si è difeso con le unghie e con i denti, utilizzando una tattica che gli ha consentito di mettere sulla bilancia due saraghi ed una murena.