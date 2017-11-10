Lezioni intense nei fine settimana di novembre e dicembre tra Palizzi, Cinquefrondi e Reggio Calabria per l'ultima fase del progetto regionale di danza

La “filiera della danza”, “innovativo” progetto regionale, si avvia al “rush finale”, nel modo più coinvolgente possibile. La sua coordinatrice, prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha, infatti, previsto ed organizzato un’entusiasmante “full immersion”, che prevede lezioni intense, per tutti i fine settimana di novembre e dicembre, fino a conclusione del progetto, con una staffetta, molto “dinamica”, dove i docenti si alterneranno tra Palizzi, Cinquefrondi e Reggio Calabria.

La danza in itinere tra luoghi diversi

Il principio base del progetto, ovvero la danza “in itinere”, l’arte come veicolo di cultura e di unione senza barriere, diventa sinergia di luoghi diversi in momenti uguali. E’ come, quindi, che più persone si dessero, senza saperlo, appuntamento allo stesso orario, ma in posti diversi, per esprimere gli stessi sentimenti: libertà, passione, unione, cultura, arte, a voler così fortificare e suggellare un grande messaggio universale: che se si vuole ci si può amare, rispettare ed accettare tutti, e l’arte è uno dei mezzi più importanti per realizzarlo.

In attesa di far conoscere a tutta la cittadinanza quando e dove avverrà l’evento conclusivo del progetto, al quale sarete TUTTI invitati, la “FILIERA DELLA DANZA” vuole ringraziare tutti coloro che, con amore e passione, hanno contribuito alla sua crescita e al suo trionfo:

Prof.ssa GABRIELLA CUTRUPI, coordinatrice del progetto

GRAZIA GATTO, autrice del progetto

GIOVANNI BATTISTA GANGEMI, docente di Teatrodanza, Danza Contemporanea, referente e docente per AGIDUEMILA

SERGIO FRANGIPANE, docente di Hip hop

ROBERTO TRIPODI, docente di Tecnica della Danza Contemporanea e Laboratorio Coreografico

VALERIA MARRARA, docente di Musical e Fit to dance

MARCELLA IACOPINO, docente di Flamenco

MARIACATERINA GATTUSO, docente di Tai chi

SILVIA CAPRI’, docente per AGIDUEMILA

JESSICA SANTAGATI DATO, docente per AGIDUEMILA

ANTONELLA TASSITANO, Collettiva autonoMIA

CECILIA ZOCCALI, Collettiva autonoMIA

FLAVIA PRATICO’, addetto stampa e alle comunicazioni

Ed inoltre, tutte le associazioni ed i loro direttori artistici, che hanno messo a disposizione i locali a titolo gratuito:

ESPRESSIONE DANZA diretta da Patrizia Santise, per la sede di Palizzi

THE DANCE diretta da Stefano D’aguì, per la sede di Palizzi

A TIME FOR DANCING diretta da Domenico Napoli, per la sede di Cinquefrondi

CENTRO STUDIO DANZA diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, per la sede di Reggio Calabria.