Grandi appuntamenti a ‘la filiera della danza’
Lezioni intense nei fine settimana di novembre e dicembre tra Palizzi, Cinquefrondi e Reggio Calabria per l'ultima fase del progetto regionale di danza
10 Novembre 2017 - 15:13 | di Eva Curatola
La “filiera della danza”, “innovativo” progetto regionale, si avvia al “rush finale”, nel modo più coinvolgente possibile. La sua coordinatrice, prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha, infatti, previsto ed organizzato un’entusiasmante “full immersion”, che prevede lezioni intense, per tutti i fine settimana di novembre e dicembre, fino a conclusione del progetto, con una staffetta, molto “dinamica”, dove i docenti si alterneranno tra Palizzi, Cinquefrondi e Reggio Calabria.
La danza in itinere tra luoghi diversi
Il principio base del progetto, ovvero la danza “in itinere”, l’arte come veicolo di cultura e di unione senza barriere, diventa sinergia di luoghi diversi in momenti uguali. E’ come, quindi, che più persone si dessero, senza saperlo, appuntamento allo stesso orario, ma in posti diversi, per esprimere gli stessi sentimenti: libertà, passione, unione, cultura, arte, a voler così fortificare e suggellare un grande messaggio universale: che se si vuole ci si può amare, rispettare ed accettare tutti, e l’arte è uno dei mezzi più importanti per realizzarlo.
In attesa di far conoscere a tutta la cittadinanza quando e dove avverrà l’evento conclusivo del progetto, al quale sarete TUTTI invitati, la “FILIERA DELLA DANZA” vuole ringraziare tutti coloro che, con amore e passione, hanno contribuito alla sua crescita e al suo trionfo:
Prof.ssa GABRIELLA CUTRUPI, coordinatrice del progetto
GRAZIA GATTO, autrice del progetto
GIOVANNI BATTISTA GANGEMI, docente di Teatrodanza, Danza Contemporanea, referente e docente per AGIDUEMILA
SERGIO FRANGIPANE, docente di Hip hop
ROBERTO TRIPODI, docente di Tecnica della Danza Contemporanea e Laboratorio Coreografico
VALERIA MARRARA, docente di Musical e Fit to dance
MARCELLA IACOPINO, docente di Flamenco
MARIACATERINA GATTUSO, docente di Tai chi
SILVIA CAPRI’, docente per AGIDUEMILA
JESSICA SANTAGATI DATO, docente per AGIDUEMILA
ANTONELLA TASSITANO, Collettiva autonoMIA
CECILIA ZOCCALI, Collettiva autonoMIA
FLAVIA PRATICO’, addetto stampa e alle comunicazioni
Ed inoltre, tutte le associazioni ed i loro direttori artistici, che hanno messo a disposizione i locali a titolo gratuito:
ESPRESSIONE DANZA diretta da Patrizia Santise, per la sede di Palizzi
THE DANCE diretta da Stefano D’aguì, per la sede di Palizzi
A TIME FOR DANCING diretta da Domenico Napoli, per la sede di Cinquefrondi
CENTRO STUDIO DANZA diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, per la sede di Reggio Calabria.
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