Grandinetti, vicepresidente di Amazon che tifa per il calcio calabrese

Nato a New York, vicepresidente senior di Amazon, ha origini a Conflenti e segue la Reggina: la settimana scorsa era a Caserta per la partita

“Mio padre e mio nonno mi hanno insegnato il valore del lavoro (io sono allergico alle vacanze) e della famiglia. Oggi sono molto emozionato. Grazie, Calabria”. Queste le parole scelte da Russell Grandinetti una volta tornato, mesi fa, sulle tracce delle sue origini calabresi, a Conflenti, un paesino collinare. Nella circostanza, il sindaco Giovanni Paola gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Nato a New York 44 anni fa, è vicepresidente senior di Amazon che, con 73,3 miliardi di euro di fatturato, è la regina delle vendite tra i colossi di Internet. Russell Grandinetti ha un cognome che tradisce chiare origini calabresi e il suo albero genealogico conferma: le sue radici risiedono a Conflenti, in provincia di Catanzaro. E’ il vicepresidente di Amazon, colosso dell’e-commerce.

Buon sangue “italiano” non mente, soprattutto quando si tratta di amore per il calcio. La settimana scorsa, infatti, era a Caserta per assistere alla partita giocata dalla Reggina. Pare sia rimasto favorevolmente sorpreso dalla prestazione della squadra amaranto, formazione che ha seguito con attenzione soprattutto negli anni 2000, coincisi con il top della storia amaranto. Per lui anche una passione per Zeman (padre) e quindi per il figlio. Domani, però, sarà allo Ezio Scida per assistere allo storico esordio degli squali in Serie A. Si augura, naturalmente, di portare fortuna all formazione di Nicola.