Granillo: Approvata rimodulazione da 200 mila euro per l’acquisto dei nuovi seggiolini

Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’importante provvedimento

La Giunta comunale di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato questa mattina con una delibera immediatamente esecutiva la rimodulazione delle somme previste per l’acquisto e la posa in opera dei nuovi seggiolini dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, secondo le evoluzioni normative introdotte dalla Lega Calcio per lo svolgimento delle partite di calcio della Reggina 1914.

L’approvazione della delibera, che segue l’autorizzazione della rimodulazione delle somma prevista per un totale complessivo di 200 mila euro, immediatamente disponibile, consente agli uffici di procedere con l’indizione della gara d’appalto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto e la posa in opera dei nuovi seggiolini.

Lo Stadio Oreste Granillo, già oggetto durante la scorsa estate di un importante intervento manutentivo, sarà quindi ora adeguato alle nuove disposizioni della Lega. Al termine della riunione di Giunta il sindaco ha espresso soddisfazione per l’importante provvedimento approvato, in linea con gli impegni assunti con la Società Reggina 1914 e con l’intera comunità dei tifosi amaranto.

