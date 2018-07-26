Continua il trend positivo per l’azienda calabrese che chiude il primo semestre 2018 con un fatturato di 28,083 milioni di euro in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo nel 2017. Il mese di giugno ha, inoltre, segnato il fatturato record mensile nella storia di Callipo arrivando a 6,591 milioni di euro.

A dare impulso alle vendite è il segmento biologico, la linea di Tonno con Olio Extravergine di Oliva Biologico ha, infatti, registrato una crescita esponenziale del +94% nel periodo gennaio-giugno 2018 con un fatturato in questo segmento di 1.798.000 euro.

Anche il settore “non ittico” nel quale l’azienda è entrata nel 2015 con il lancio del brand Dalla Nostra Terra – che propone una selezione di composte, confetture e miele con i prodotti tipici del territorio – contribuisce a mantenere il trend positivo con un incremento dell’11% grazie anche all’ampliamento di gamma con nuove referenze come la nuova linea di miele Biologico proposto in tre varianti: Sulla, Bosco, Arancio.

L’export rappresenta circa il 10% e i principali mercati sono: Canada, Stati Uniti, Australia, Lituania, Gran Bretagna, Svizzera, Libia, Austria, Germania, Israele. Con una produzione di circa 5.200 tonnellate all’anno e una capacità produttiva giornaliera di circa 300.000 scatole e 35.000 vasetti di vetro, l’azienda da sempre effettua la lavorazione, in tutte le fasi, esclusivamente in Italia nello stabilimento produttivo di Maierato (VV). Quella di non delocalizzare la produzione è una precisa scelta aziendale che da sempre vuole garantire la qualità dei suoi prodotti 100% made in italy.

L’azienda è stata fondata nel 1913 da Giacinto Callipo ed oggi fa parte di un Gruppo guidato dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, quarta generazione della famiglia e del figlio Giacinto Callipo, che rappresenta la quinta generazione. Il Gruppo, che occupa nel complesso circa 380 dipendenti, comprende, oltre alla Callipo Conserve Alimentari: la holding Callipo Group Srl, che si occupa di fornire consulenza e servizi alle società controllate; la Callipo Gelateria, che produce i gelati della tradizione di Pizzo di Calabria; il Popilia Country Resort, struttura turistico-alberghiera a 4 stelle; la Callipo Sport, che gestisce le attività della squadra di Volley maschile che milita nel campionato di Superlega A1; la Callipo Turismo, società che ha come oggetto sociale l’attività turistica.