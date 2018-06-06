di Federica Campolo – L’impegno dell’Assessorato alle Minoranze linguistiche a tutela della lingua e della cultura grecanica non tarda a raccogliere i primi frutti del lavoro avviato da dicembre 2017 con il progetto “Pame Ambrò“, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio linguistico ed antropico dei Greci di Calabria.

Le numerose attività inserite all’interno del progetto hanno infatti favorito una sensibilizzazione culturale che ha interessato e coinvolto la cittadinanza tutta in un percorso di riscoperta delle radici magno-greche della nostra terra. Gli alti valori etici di cui la cultura grecanica si fa portatrice costituiscono il filo conduttore di tutte le iniziative interistituzionali che l’Assessore Lucia Nucera, parlante di greco di Calabria, da sempre porta avanti con grande passione, zelo e dedizione: promuovere quei valori di rispetto per il prossimo e per l’ambiente attraverso cui, nei secoli, si è espressa la cultura dei Greci di Calabria, diviene una straordinaria opportunità per recuperare la preziosa eredità consegnataci dai nostri avi e tradurla in azioni virtuose per i cittadini e per il territorio.

La scuola risponde al progetto Pame Ambrò

All’appello lanciato dall’Assessore Lucia Nucera ha prontamente risposto il mondo della scuola che, dopo aver intercettato i fermenti culturali che in tal senso animano la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha fatto proprie le finalità pedagogiche del progetto “Pame Ambrò”. Gli alunni dell’I.C.”B.Telesio” si sono infatti classificati tra i vincitori del concorso”Booktrailer in School- Imprenditoria digitale”, indetto dall’AICA in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, con un elaborato incentrato sul patrimonio culturale dell’area grecanica dal titolo “Il grecanico, legame tra passato e presente“.

Alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo domani 7 giugno presso i locali dell’ U.S.R. per la Calabria, prenderà parte, insieme alle alunne Lucrezia Maisano, Chiara Manuardi e Martina Corigliano (II^C), l’Assessore Nucera che si è detta orgogliosa e soddisfatta del traguardo raggiunto.