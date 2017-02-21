Greenlight, in Calabria arrivano le gallerie con illuminazione a Led

Il CDA Anas ha stanziato un fondo di circa 155 milioni di euro da utilizzare per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi energetici delle gallerie sul territorio italiano. Il progetto, chiamato #greenlight, prevede la sostituzione dell’illuminazione attuale, considerata obsoleta, con delle lampade LED di ultima generazione e dai bassi consumi. In Italia ci sono in totale 1300 gallerie e l’Anas ha individuato ben 708 gallerie che necessitano di interventi e migliorie dal punto di vista dell’illuminazione e della sicurezza. Le gallerie interessate dagli interventi in Calabria sono 117. Nella nostra regione Anas gestisce 1677 chilometri di rete stradale, comprese la nuova A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 e la silana crotonese SS107.

Gli investimenti previsti per il biennio 2017-2019

La prima tranche di investimenti, previsti per il biennio 2017 – 2019, sarà pari a 45 milioni di euro che serviranno per intervenire su circa 200 gallerie, il successivo fondo verrà stanziato in seguito per i lavori sulle restanti. Il rientro sull’investimento è stimato in sette anni, le nuove illuminazioni infatti consentiranno un risparmio sui costi di gestione molto elevato. Anas in questo modo si impegna non solo nel risparmio energetico ma anche nel rendere più sicure le strade sul territorio nazionale, anche in riferimento all’alto numero di gallerie presenti nelle nostre regioni.



Il piano si articolerà in due fasi. Una prima tranche di investimenti per circa 45 milioni di euro, con cui verranno realizzati interventi nel triennio 2017-19. Una seconda tranche per 110 milioni di euro da attivare successivamente. «L’Italia, per la sua particolare orografia, è il paese europeo con il più alto numero di gallerie. Ora potranno contare anche su sistemi di illuminazione moderni ed efficienti. Il piano Greenlight è un importante investimento che dimostra non solo una nuova attenzione e sensibilità ai temi dell’ambiente e del risparmio delle risorse energetiche, ma anche un ulteriore concreto impegno di Anas nel migliorare i livelli di sicurezza». Ha detto il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani.