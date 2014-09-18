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GreenPeace, la Pedalata Polare #IceRide è tornata!

Il 4 ottobre torna l'evento per chiedere la protezione dell'Artico: si pedala, si pattina o si cammina, e possono partecipare tutti

18 Settembre 2014 - 16:37 | di Redazione

Pedalata Polare #IceRide di Greenpeace per salvare l'Artico, evento del 4 ottobre 2014

la Pedalata Polare è tornata! Il 4 ottobre scenderemo nelle strade per celebrare l’Artico e chiedere la protezione di questo straordinario e delicato ecosistema.

Che cos’è la Pedalata Polare (#IceRide)? La Pedalata Polare #IceRide è un evento unico e coinvolgente, una festa per amici e famiglie! Pedaleremo lungo un percorso adatto a tutte le età, per portare il messaggio #SaveTheArctic nelle strade delle nostre città. Non hai la bicicletta? Non importa, l’importante è partecipare! Vieni con i pattini, lo skate o semplicemente a piedi… l’#IceRide non è solo una pedalata, ma un’occasione per unirci in nome dell’Artico.

Dove si svolge la Pedalata Polare #IceRide?

Visita il sito www.iceride.org e cerca la Pedalata Polare più vicina a te!Ti aspettiamo il 4 ottobre,anche quest’anno con la tua bici puoi salvare l’Artico! link open

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