GreenPeace, la Pedalata Polare #IceRide è tornata!

la Pedalata Polare è tornata! Il 4 ottobre scenderemo nelle strade per celebrare l’Artico e chiedere la protezione di questo straordinario e delicato ecosistema.

Che cos’è la Pedalata Polare (#IceRide)? La Pedalata Polare #IceRide è un evento unico e coinvolgente, una festa per amici e famiglie! Pedaleremo lungo un percorso adatto a tutte le età, per portare il messaggio #SaveTheArctic nelle strade delle nostre città. Non hai la bicicletta? Non importa, l’importante è partecipare! Vieni con i pattini, lo skate o semplicemente a piedi… l’#IceRide non è solo una pedalata, ma un’occasione per unirci in nome dell’Artico.

Dove si svolge la Pedalata Polare #IceRide?

Visita il sito www.iceride.org e cerca la Pedalata Polare più vicina a te!Ti aspettiamo il 4 ottobre,anche quest’anno con la tua bici puoi salvare l’Artico! link open