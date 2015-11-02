Gruppo Cooperativo GOEL: attiva una raccolta di fondi per ripartire

Dopo gli attentati e le intimidazioni all'azienda agricola A Lanterna, il Gruppo Cooperativo GOEL attiva una raccolta fondi per ripartire, con regole di trasparenza

In seguito agli attentati subiti dall’azienda agricola “A Lanterna”, socia di GOEL Bio, e alle varie intimidazioni patite in questi anni, il Gruppo Cooperativo GOEL, sollecitato da più parti, ha deciso di attivare una raccolta di fondi per ripartire e rilanciare.

Come saranno usate le risorse raccolte

Le risorse raccolte verranno utilizzate innanzitutto per riparare i danni subiti da “A Lanterna” e consentire all’azienda di rimettersi subito in produzione. Se i fondi raccolti saranno superiori all’importo necessario per la riparazione dei danni il Gruppo Cooperativo GOEL destinerà l’eventuale eccedenza:

per sostenere ogni realtà del Gruppo Cooperativo GOEL, e altre realtà ritenute meritorie nel territorio, qualora esse subissero danneggiamenti e intimidazioni in futuro per promuovere progetti di legalità che consentano ulteriori ricadute concrete nel territorio.

Di fronte alle aggressioni criminali e della ‘ndrangheta non bisogna scoraggiarsi né indietreggiare, ma piuttosto ripartire e rilanciare. Non solo va rimediato al danno subito, ma va impresso un ulteriore slancio a tutte le attività. Ed è ciò che GOEL intende fare insieme alla vasta comunità di coloro che sostengono il suo percorso di riscatto.

I criteri di trasparenza della raccolta

La raccolta fondi sarà ovviamente condotta con i criteri di trasparenza tipici di GOEL:

i fondi saranno depositati in un conto corrente esclusivamente dedicato intestato a “GOEL società cooperativa sociale” che li trasferirà direttamente ai beneficiari

ogni versamento (con il consenso dei sottoscrittori) verrà reso pubblico sul sito www.goel.coop/raccoltafondi

verrà pubblicata nello stesso sito la stima analitica dei danni subiti dall’azienda “A Lanterna” e degli eventuali beneficiari futuri

ogni utilizzo e trasferimento dei fondi verrà reso pubblico sullo stesso sito.

Come effettuare le donazioni

Le donazioni per il momento possono essere effettuate tramite bonifico bancario. Presto verrà attivata la possibilità di donare anche tramite carta di credito online. Qui di seguito i dati necessari per effettuare i bonifici:

IBAN: IT62 Z084 9281 5900 0000 0162 183

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

Destinato a: GOEL società cooperativa sociale

via Peppino Brugnano 1 – 89048 Siderno (RC)

Causale: Fondo Solidarietà Attentati e Progetti Legalità

Maggiori info su www.goel.coop/raccoltafondi