Il gruppo giovani imprenditori promuove ‘La tua impresa domani’

Venerdì 16 dicembre alle ore 10, nel Salone conferenze di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’incontro promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori presieduto da Samuele Furfaro, con un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico “R. Piria” di Reggio Calabria.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del progetto “La tua impresa domani” per la diffusione della cultura d’impresa, elaborato dai giovani Industriali reggini e dal Comitato Piccola Industria in collaborazione con il mondo della scuola.

Nel corso dell’incontro, a cui prenderà parte, fra gli altri, il vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Umberto Barreca, sarà illustrato il funzionamento e il ruolo della componente giovanile di Confindustria Reggio Calabria e verranno offerte delle testimonianze aziendali da parte delle imprese del territorio.