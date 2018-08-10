Guè Pequeno torna a cantare in Calabria
Sabato 11 agosto il re del rap italiano è alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo con un dj set dei suoi più grandi successi
10 Agosto 2018 - 11:45 | di Eva Curatola
Sabato 11 Agosto, un’eccellenza del rap italiano, Gué Pequeno, arriva a “bosseggiare” in Calabria con una serata all’insegna dei suoi più grandi successi. Sarà ospite della storica discoteca La Vecchia Fattoria a Belvedere Marittimo, sulla costa cosentina, con un Dj set di puro rap sotto le stelle.
Gué Pequeno a 37 anni oltre ai successi musicali annovera una biografia, dal titolo Guerriero, pubblicata da Rizzoli, un libro che lui definisce un flusso di pensieri.
Autentico, dice di se stesso, nel bene e nel male, mette a nudo i suoi eccessi e sfoggia con orgoglio il livello di ricchezza raggiunto attraverso la sua linea di abbigliamento, investimenti immobiliari, franchising etc. insomma un imprenditore, scrittore, re del rap italiano.
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