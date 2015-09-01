Gust’arte in tour 2015… il talento sposa la solidarietà

Tre serate tra Gallico Marina e Cannitello con arte, cucina e musica: l'incasso a favore della polisportiva Team 14 della campionessa Anna Barbaro

Grande successo per la manifestazione artistico-culinaria organizzata dall’associazione “PAPA KAROL WOJTYLA SANTO ONLUS” : Gust’arte in Tour 2015, evento itinerante che quest’anno si è articolato in 3 tappe tra Gallico marina e a Cannitello, nasce come momento di aggregazione, spettacolo ma soprattutto solidarietà.

Bruno Germanò, presidente dell’associazione “PAPA KAROL WOJTYLA SANTO ONLUS”, sottolineando l’affluenza di pubblico che ha consentito la raccolta fondi a favore della polisportiva ASD Polisportiva Team 14, rappresentata dalla campionessa cieca Anna Barbaro, ha ringraziato tutti gli artisti che si sono avvicendati sul palco nelle 3 serate del tour e tutti i collaboratori che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa, in primis il presidente della Pro Loco di Villa san Giovanni Nuccio Panuccio che ha immediatamente sposato il progetto presentato dagli organizzatori, riconoscendo l’alto valore dell’apporto fornito dalla polisportiva ASD Team 14, che opera in prima linea nella città di Reggio Calabria, consentendo ad atleti con varie forme di disabilità di allenarsi e raggiungere ottimi risultati.

Un particolare ringraziamento è stato poi espresso dal presidente Germanò ai responsabili dei 2 concorsi che hanno fatto da cornice alla kermesse (Alessandro Allegra responsabile della sezione artistica pittorica e Giuseppe Fosso responsabile della sezione fotografia) e alla responsabile dell’evento di moda che ha concluso il tour, Manuela Porpiglia.