La storica gelateria artigianale reggina propone otto gusti vegan, senza lattosio e senza glutine, per chi ha esigenze alimentari particolari

Quando si parla di gelato artigianale a Reggio Calabria una delle prime destinazioni che viene in mente è di certo la Cremeria Sottozero!

La scelta non è di certo casuale ma dovuta alla presenza di squisiti sapori affiancati da una varietà unica di gusti, preparati come sempre in modo squisitamente artigianale. Da quasi quarant’anni, infatti, Sottozero non perde la voglia di sperimentare nuove varietà e nuove provenienze.

Proprio grazie a questa voglia di continuo rinnovamento nella storica gelateria reggina gli avventori potranno trovare i famosi gusti “vegan“.

Rinunciare ad un così delizioso gelato sarebbe un peccato mortale, per questo Sottozero pensa anche ai clienti con delle particolari esigenze alimentari. Da qui nascono gli 8 gusti vegan, ovviamente senza lattosio e senza glutine, adatti per ogni etica di vita e per chi non vuole rinunciare al gusto pur avendo delle intolleranze.

Non eri a conoscenza di questo fantastico servizio? Cosa aspetti corri a provare i gusti vegan, la Cremeria Sottozero ti aspetta!