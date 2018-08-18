Dal 1974 la Cremeria Sottozero conquista i reggini e i turisti con più di 50 gusti e 8 vegan, tra cui il classico gelato alla mandorla

La Cremeria Sottozero offre dal 1974 un servizio d’eccellenza ai tanti reggini che non smettono mai di affollare i suoi locali. Più affezionati frequentatori che clienti. che amano gustare i prodotti dal design ricercato e dal gusto unico ed eccezionale firmati Sottozero.

Qualità e tradizione di famiglia dal 1974

Un nome sinonimo di qualità e tradizione. La prima ritrovabile in materie prime sempre fresche ed in ingredienti dei migliori marchi in commercio. La seconda riguarda invece un’arte che potremmo definire di “famiglia”, quella di creare ogni giorno gelati in grado di soddisfare ogni palato.

Con più di 50 gusti di gelato e 8 gusti Vegan, il noto locale situato sul km più bello d’Italia si impone sul palcoscenico dell’arte culinaria reggina come un vero e proprio trend sempre pronto a sorprendervi con sapori tradizionali ed innovativi!

Il gelato alla mandorla, protagonista dell’estate

Tra i gusti tradizionali impossibile non citare il gustosissimo gelato alla “mandorla” protagonista di numerose ricette nella città dello Stretto! Tanti lo amano e tanti lo richiedono, per questo la Cremeria Sottozero è da sempre particolarmente attenta alla sua preparazione. Un gusto dolce ed allo stesso tempo fresco che non può assolutamente mancare durante la stagione estiva. Sono tanti infatti anche i turisti curiosi di assaggiare questa prelibatezza locale.

Da qualche tempo a questa parte infatti la mandorla sta finalmente acquisendo una certa importanza, probabilmente dovuta alla presenza, abbondante, di questo particolare frutto sul territorio nazionale.

Non l’avete mai provata? Cosa state aspettando la Cremeria Sottozero vi aspetta ogni giorno dalle 07:30 alle 02:00!