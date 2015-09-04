Hai mai provato a guardare il mondo dal tuo divano?

Forma e disposizione, colore e tessuto: le variabili da valutare per scegliere il divano giusto e vivere al meglio l'ambiente living di casa

di Maria Assunta Forzano – “Ancora lontani dall’aria di autunno ma, se si pensa alle prime piogge, immaginiamo i nostri momenti autunnali sul divano di casa nostra a sorseggiare una cioccolata calda.”

L’ambiente living è il fulcro della nostra vita in casa ed il divano ne è il protagonista assoluto. Scegliere il divano giusto per il soggiorno di casa è fondamentale. Questo è l’ambiente dove si vive il relax e dove si vive il momento di aggregazione della famiglia. Scegliere il divano giusto quindi diventa essenziale. Ma quali sono gli elementi che portano alla scelta più idonea per il nostro ambiente living?

Per non rischiare di commettere l’errore di una scelta errata, vista la varietà di modelli, occorre valutare bene alcune delle caratteristiche di questo elemento di arredo.

Forma e disposizione

In commercio esistono tantissimi modelli di divano tra cui scegliere. La prima considerazione da fare è la dimensione dell’ambiente in cui verrà posizionato il divano senza trascurare le altre variabili come la distanza dalla tv, la posizione rispetto ad eventuali mobili e la posizione del divano stesso all’interno dell’ambiente living.

Per le loro caratteristiche e la loro flessibilità, i divani a L si adattano perfettamente ad ambienti di tutte le dimensioni. Grazie alle diverse dimensioni sono funzionali sia in un ambiente piccolo che in un ambiente grande. E’ doveroso ovviamente scegliere le proporzioni giuste all’ambiente. Un caso particolare di quest’ultima versione, sono i divani con terminale a chaise longue, che si rivelano adatti anche negli interni non troppo spaziosi in quanto la zona angolare ha proporzioni minime e, per esempio in una collocazione al centro stanza, diventa anche una sorta di separazione dal punto di vista visivo tra diverse aree della parte giorno della casa. Se l’ambiente living è un tutt’uno con l’ambiente cucina, i divani angolari si prestano perfettamente.

Occorre posizionarli al centro della stanza per assolvere alla funzione di divisorio tra un’area e l’altra.

Quando il nostro ambiente living è molto piccolo e si vuole dedicare un intero angolo alla tv occorre l’ideale è un solo divano singolo.

Se lo spazio lo permette o il divano ad angolo non è la soluzione che più appaga il nostro gusto, la scelta più opportuna ricade sul doppio divano. Questa soluzione rappresenta il tradizionale salotto classico, abbinabile ad una o due poltrone. Questa soluzione definisce perfettamente l’angolo relax perfetto per la conversazione e condivisione.

Colore

Scegliere il colore giusto per il divano è fondamentale per creare la giusta armonia dell’ambienteliving. E’ necessario considerare gli arredi ed i complementi del soggiorno e, secondo il proprio gusto, decidere se abbinarle il colore o scegliere un colore passepartout che si accorderà perfettamente.

Le tinte pastello, i colori chiari e il bianco sono colori neutri per un divano e sono facilmente abbinabili sia in ambienti moderni che classici.

Se amiamo le tinte forti, la scelta dovrà ricadere su colori come il rosso e il blu, facendo comunque sempre attenzione agli abbinamenti.

Le righe si adattano perfettamente ad ambienti più classici, così come i divani che hanno dettagli in legno scuro.

Tessuto

Anche la scelta del tessuto è una variabile molto importante quando si deve scegliere il divano giusto per il nostro soggiorno. Il rivestimento del divano deve esser pratico e funzionale e deve permetter una facile manutenzione. Se sfoderabile, il divano consente il cambio d’aspetto e la pulizia del rivestimento in lavatrice.

Il tessuto è sicuramente la miglior scelta per dare un tocco di colore e fantasia all’ambiente. Grazie alle numerose varianti infatti ci potremmo sbizzarrire in colori e fantasie. Oggi inoltre, la maggior parte dei tessuti sono resistenti alle macchie e idrorepellenti, permettendo così una facile manutenzione.

I divani in pelle sono sicuramente belli e donano all’ambiente calore e intimità. Si adattano ad ambienti classici e moderni in funzione della loro forma. Il lato negativo è che sono più delicati e richiedono più manutenzione e attenzione.

Ultra resistente e con una resa estetica ottimale è l’alcantara, tessuto sintetico e di qualità che si adatta perfettamente con ambienti moderni e di design.

Il divano ? Il centro dell’universo conosciuto. (cit. Sheldon Cooper)

La parola d’ordine?

Divano…inestimabile sensazione di leggerezza, di casa e di libertà.

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