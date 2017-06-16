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Hair Fashion Night: la notte bianca dei parrucchieri in 35 paesi nel mondo

Giovedì 22 giugno 2017 la notte bianca dei saloni coinvolge 800 saloni in 35 paesi, anche a Reggio Calabria: come scoprire quello più vicino

16 Giugno 2017 - 16:28 | di Vincenzo Comi

Hair Fashion Night, la notte bianca dei parrucchieri in 35 paesi

Giovedì 22 giugno 2017 torna anche in Italia l’HAIR FASHION NIGHT, la Notte Bianca dei saloni che si svolge in contemporanea in 35 paesi nel Mondo.

800 i saloni nelle principali citta – tra cui Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Livorno, Ancona, Macerata, Perugia, Teramo, Pescara, Rieti, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari, Alghero – accoglieranno c hi vuole scoprire e sperimentare le ultime tendenze di styling, colore e taglio.

Fra le location disponibili, oltre agli 800 saloni, anche due luoghi prestigiosi e di eccellenza per la formazione professionale: L’Accademia L’Oréal di Piazza Mignanelli a Roma e L’Accademia Toni&Guy di Palazzo delle Stelline a Milano.

Scegli sul www.lorealprofessionnel.it il salone più vicino per prenotare.
Hair Fashion Night 2017, la notte bianca dei saloni di parrucchieri

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