Hair Fashion Night: la notte bianca dei parrucchieri in 35 paesi nel mondo
Giovedì 22 giugno 2017 la notte bianca dei saloni coinvolge 800 saloni in 35 paesi, anche a Reggio Calabria: come scoprire quello più vicino
16 Giugno 2017 - 16:28 | di Vincenzo Comi
Giovedì 22 giugno 2017 torna anche in Italia l’HAIR FASHION NIGHT, la Notte Bianca dei saloni che si svolge in contemporanea in 35 paesi nel Mondo.
800 i saloni nelle principali citta – tra cui Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Livorno, Ancona, Macerata, Perugia, Teramo, Pescara, Rieti, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari, Alghero – accoglieranno c hi vuole scoprire e sperimentare le ultime tendenze di styling, colore e taglio.
Fra le location disponibili, oltre agli 800 saloni, anche due luoghi prestigiosi e di eccellenza per la formazione professionale: L’Accademia L’Oréal di Piazza Mignanelli a Roma e L’Accademia Toni&Guy di Palazzo delle Stelline a Milano.
Scegli sul www.lorealprofessionnel.it il salone più vicino per prenotare.
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