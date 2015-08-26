Hair Trend: il nodo ai capelli

Il nodo è la pettinatura easy del momento nello street style: come realizzarlo e quale prodotto usare per capelli luminosi e senza crespo

di Manuela Di Vietri – E’ conosciuto da molti come “il nodo”, è ormai famoso perché è un trend dello street style.

Lo si vede portare spesso da modelle e ragazze comuni, nelle foto rubate alle celebrity per strada nei loro momenti di vita quotidiana. Ha conquistato ormai tutte le donne! È una pettinatura easy e comoda, ideale per uno stile casual senza tante pretese.

E chi lo ha inventato? Noi!

Tutte noi donne, in mille situazioni di vita quotidiana. Proprio così. Perché vi sfido a dirmi che ognuna di voi almeno una volta nella vita non si sia arruffata i capelli legandoli in modo da dare la forma di nodo o pallino (chiamatelo come volete) così, un po’ per comodità, un po’ per facilità, un po’ per la pigrizia che ci spinge alle volte a non perder troppo tempo a sistemare i capelli!

Proprio come vediamo sfilare in passerella le tendenze che spesso nascono dalle strade, ovvero da tutte noi giorno dopo giorno, adesso anche i trend per i capelli si ispirano allo street style, proprio per andare incontro alle esigenze e alla comodità, delle donne che si dividono fra mille impegni e non hanno molto tempo per realizzare pettinature troppo complesse, ma non vogliono rinunciare ad un tocco di stile!

I prodotti migliori per realizzare il nodo

Ma quali sono i prodotti migliori per realizzare un “nodo“?

Un ottimo prodotto che potreste utilizzare per ottenere un effetto luce istantaneo e ridurre l’anti estetico effetto crespo è Shimmer e light della nuova linea EIMI di Wella.

Basterà applicare il prodotto su lunghezze e punte sui capelli asciutti per potenziarne la brillantezza.

Come realizzare il nodo ai capelli

Come realizzare il “nodo“? Potete crearlo sulla parte alta della nuca ottenendo un effetto più sbarazzino oppure sulla parte inferiore ottenendo un effetto meno appariscente.

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