Hajar Bellari, la giovane modella reggina riceve un Premio a Parigi – FOTO
La modella reggina Hajar Bellari premiata alla Mona Lisa Gallery di Parigi con il Grand Prix Paris Saint Germain de Pres
24 Novembre 2017 - 10:06 | di Vincenzo Comi
Hajar Bellari, la giovane modella reggina è stata premiata alla “Mona Lisa Gallery” con il Grand Prix Paris Saint Germain de Pres, che le è stato consegnato a Parigi.
“Sono estremamente lusingata e grata di essere insignita di questo premio. Coloro che lo hanno ricevuto nel passato e nel presente – ha detto la modella – sono tutti personaggi straordinari ed è con enorme gioia, rispetto e umiltà che accetto questo riconoscimento. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e in primis mia Madre Peppe Russoseminara, e Maurizio Albanese, Marilena Alescio, Filippo Maria Aliquò, Maria Ambroggio, Giuseppe Borrata, Giuseppe Bruzzese, Mario Bucceri,Franco Camarda Lady Grazia, Aurora Caruso, Luca Conti Taguali, Domenica Corigliano, Antonella Criseo, Piero Cuomo, Marina D’Antone, Mimmo Fedele, Hermess Guerlain, Cristina Iacomi, Maria Teresa Labaleine, Prof. Lucisano, Sabrina Maietta Dreams Sposa, Renato Maisano, Anna Maria Manduci, Enza Mignacca, Sabina Minniti, Pina Minniti Polvere di fata, Caterina Neri, Francesca Orlando, Fabrizio Pace, Tiziana Pansino, Cristina Pirrotta, Enzo Polimeni, Maria Teresa Prestigiacomo, Arcangelo Saracino, Adriana Scopelliti, Rosalba Scriva, Gianni Sorci, Francesco Spagnolo, Sabrina Spinelli, Mimma Tripoli, Franca Trozzo, Franco e Italia Violo”.
Abiti: Adriana Scopelliti e Angela Arcifa
Photo: Peppe Russoseminara
Credits: Maria Teresa Prestigiacomo Critico d’Arte Maria “Accademia Euromediterranea delle Arti”
Enza Mignacca “Vanity Associazione della bellezza”
Mona Lisa Gallery, Cafè de la Paix, Cafè de Flore
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