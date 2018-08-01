Libri, poesie, mostre e premi alle eccellenze: il programma della conferenza stampa al Museo di Pitagora che apre la XXI edizione del Meeting del Mare

Mercoledì 1 agosto alle ore 18.30, ad alzare il sipario sul programma della XXI edizione del Meeting del Mare, organizzato dall’associazione ACS presieduta da Gino Foglia e patrocinato da MIBACT, Regione Calabria, Comune di Crotone, sarà una conferenza stampa, moderata da Massimo Proietto, a cui prenderanno parte il Sindaco Ugo Pugliese, l’Assessore alla Cultura Valentina Galdieri, l’Assessore al Turismo Giuseppe Frisenda e Santo Vazzano, presidente Consorzio Jobel, nelle vesti di padrone di casa.

L’atteso appuntamento dell’estate crotonese, quest’anno, sarà annunciato nella suggestiva cornice del Museo di Pitagora, all’interno dell’omonimo parco.

Previsto l’intervento di Giacomo Salatino, portavoce della Gerardo Sacco, che darà qualche assaggio della sfilata dei monili del Maestro, di Salvatore Pulignano, direttore della BPER, e Lorenzo Marrelli, amministratore Marrelli Health, che sveleranno i nomi delle eccellenze che saranno premiate durante la kermesse in programma per sabato 4 agosto sul lungomare cittadino, presso Piazzale Ultras.

La conferenza stampa si rivelerà un piccolo evento, “Aspettando il Meeting del Mare”, con preziosi momenti culturali, tra cui la presentazione del libro “Trilogia Gioachimita” in cui Adriana Toman racchiude tre opere teatrali che conducono alla riscoperta della figura di Gioacchino da Fiore; la raccolta di poesie “Le parole che non ti ho detto”, intrise di pezzi di vita, della crotonese Raffaella Trusciglio; la bellezza della città pitagorica immortalata nelle opere pittoriche “Dichiarazione d’amore a Crotone” dell’artista tedesca Laura Booms e nella mostra fotografica “Croton È (Ad esempio a me piace Crotone) allestita dall’associazione Radici con foto di giovani fotografi crotonesi.

La mostra sarà aperta dal brano “Ad esempio a me piace il Sud” cantato dal giovane tenore Luigi Mesoraca accompagnato dalle magiche note del violino di Cristina Martino.

Durante la serata, la Camera di Commercio di Crotone consegnerà quattro riconoscimenti a imprenditori locali.

A suggellare l’evento, nel Giardino di Pitagora, le note della Diffusion Jazz.

Parteciperà alla Conferenza Stampa per:

Keos Collection by Aurora Karuso

la Testimonial: Hajar Bellari