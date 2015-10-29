Alla Half Maraton il servizio di screening e monitoraggio certificato
Screening e monitoraggio certificato per i runner: ultimi giorni per prenotare il Professional Test running durante la Half Marathon del 31 ottobre e 1° novembre
29 Ottobre 2015 - 10:06 | di Vincenzo Comi
PROFESSIONAL TEST, in collaborazione con la FIDAL CALABRIA e la società sportiva ATLETICA SCIUTO,
ricorda a tutti coloro che intendano partecipare alla Half Marathon che questi sono gli ultimi giorni per potersi prenotare e poter cosi usufruire in maniera esclusiva del Professional test running svolto sia il 31 ottobre che il 1° novembre durante la manifestazione sportiva.
NOTA BENE: Potrete visualizzare il programma completo sul sito della Half Marathon Reggio Calabria o sul portale: e prenotarvi subito.
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