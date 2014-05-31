‘Hallucination’: l’orologio più caro al mondo che ha richiesto migliaia di ore di lavoro

“Hallucination”. Questo il nome dell’ultimo super prezioso orologio che la casa britannica di diamanti Graffha ha presentato all’edizione Baselworld 2014. Un pezzo davvero unico sia per fattura, si tratta di un capolavoro di alta gioielleria, che per costo: il prezzo è infatti di ben 55 milioni dollari. «Il Graff Hallucination è un capolavoro scultoreo, una celebrazione del miracolo dei diamanti colorati», si legge nella nota emessa dalla maison.”

Hallucination” è destinato alla fortunata e facoltosa clientela femminile ed è un caleidoscopio di 110 carati con rari diamanti colorati, che ha richiesto migliaia di ore di lavoro. Le pietre preziose ricoprono interamente il cinturino che diventa un bracciale da sogno; per il quadrante e la corona sono stati scelti piccoli diamanti rosa, mentre a mezzogiorno brilla un diamante bianco. L’idea è frutto della creatività di Laurence Graff, presidente della società, idea sposata e supportata dal team di designer, gemmologi e maestri artigiani altamente qualificato. Ho sempre sognato di creare un orologio così – ha dichiarato Graff -, che mostrasse la nostra passione per i diamanti. Per molti anni ho pensato di creare un orologio davvero notevole che esemplificasse la nostra fortissima passione per i diamanti. Con The Hallucination ho reso il mio sogno una realtà».