“Hipster – Fish &Chips Franchising”, quando il fritto fa bene alla salute – FOTO

Patatine olandesi e pesce fritto: il marchio Hipster Fish & Chips Franchising arriva a Siderno e annuncia nuove aperture

Le irresistibili patatine olandesi sono disponibili anche a Siderno. Presente da oltre un anno, il marchio “Hipster – Fish & Chips Franchising” ha ormai conquistato i palati di migliaia di ‘buongustai’ calabresi.

Tagliate e fritte al momento, le dorate “made in Amsterdam“, sono da gustare rigorosamente con le mani magari insieme ai filetti e all’hamburger di pollo.

Da “Hipster – Fish & Chips Franchising“non si gustano però solo pollo e patatine ma anche ottimo pesce fritto. Calamari, merluzzo, gamberoni e tanto altro.

Perché le patatine fritte olandesi piacciono tanto

Un settore, quello del ‘fritto’, in continua crescita.

“Un cibo gustoso, che piace a tutti“, è questa la motivazione del grande successo secondo Francesco Venanzi, ideatore del marchio Hipster Fish & Chips, nonchè proprietario del Franchising.

“Perché le patatine fritte olandesi piacciono così tanto? Si tratta di patate fresche e non surgelate, di una qualità particolare, provenienti dai Paesi Bassi. Le patate fritte nascono in un’epoca che va dal 1781 al 1789. Le patatine invece dette ‘chips’, di forma rotonda, sottile e croccante, furono inventate nel 1853 da George Crum. La storia narra che un cliente ordinò un contorno di patatine cucinate alla francese, ma rimandò la portata ben due volte indietro perchè non era di suo gradimento – spiega Francesco Venanzi – al secondo rifiuto il cuoco si arrabbiò e pensando di fare un dispetto si mise a tagliare le patate a fettine sottilissime e le fece friggere a lungo nell’olio bollente, aggiunse molto sale pensando così di renderle immangiabili, ma le sue aspettative furono deluse positivamente, in quanto il cliente le assaggiò e rimase piacevolmente soddisfatto. Da questa tradizione, le patate fritte di Hipster, di qualità Bentje, di origine belga, grazie alla sua consistenza, sono ideali per la frittura“.

All’interno dei locali “Hipster – Fish & Chips Franchising” si gustano prodotti sani e genuini. Il marchio è stato apprezzato da giovani imprenditori e presto verranno aperti altri store anche a Catanzaro Lido, Reggio Calabria e Milano.

“Abbiamo poi deciso di puntare su un marchio colorato che susciti simpatia ma che allo stesso tempo sia elegante e professionale – spiega Francesco Venanzi – Chi entra nei nostri locali deve vivere un’esperienza positiva ‘divertendosi con gusto’. Sarà un’estate ricca di eventi. Mercoledì 14 giugno faremo divertire i nostri clienti con lo show di Tonino Pironaci“.

Il pesce fritto, punto di forza del marchio

Punto di forza di “Hipster – Fish & Chips Franchising” è sicuramente il pesce. La novità di Hipster consiste proprio nell’associare alle patatine fritte proprio il pesce fritto abbandonando la classica idea del fish and chips anglosassone, bensì con un abbinamento di sapori unici, mediterranei e locali. La riscoperta della tradizione italiana, unita alla novità del prodotto, fa si che il pesce proposto da Hipster sia unico nel suo genere.

Tutti i passaggi della tradizione vengono quindi rigorosamente rispettati, per poter garantire croccantezza, gusto , bontà, sapore e qualità. I bocconcini di pollo completano la gamma dei prodotti offerti.

Presto anche a Reggio Calabria potremo degustare i prodotti Hipster.