H&M Design Award Competition 2014
Otto finalisti su ventisei semifinalisti delle scuole di moda: il vincitore sfilerà a Stoccolma e riceverà 50mila euro e una collaborazione con H&M
15 Gennaio 2014 - 11:52 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – H&M ha rivelato i nomi degli 8 finalisti dell’Award Design Competition per l’edizione 2014 . I 26 semi-finalisti, tutti provenienti dalle 30 scuole di moda più importanti su un territorio di 12 paesi, hanno presentato le loro collezioni a Londra e selezionati da una giuria di esperti internazionali.
Lo show finale sarà presentato,il 28 Gennaio , al Mercedes Benz Fashion Week Stockholm; Il vincitore vedrà sfilare le proprie creazioni in passerella! Riceverà 50,000 euro e una collaborazione con H&M. Siamo sicuri che questi ragazzi porteranno le loro idee innovative in giro per il mondo, inaugurando una nuova generazione per la moda!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie