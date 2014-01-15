H&M Design Award Competition 2014

Otto finalisti su ventisei semifinalisti delle scuole di moda: il vincitore sfilerà a Stoccolma e riceverà 50mila euro e una collaborazione con H&M

di Fabiana Tripodi – H&M ha rivelato i nomi degli 8 finalisti dell’Award Design Competition per l’edizione 2014 . I 26 semi-finalisti, tutti provenienti dalle 30 scuole di moda più importanti su un territorio di 12 paesi, hanno presentato le loro collezioni a Londra e selezionati da una giuria di esperti internazionali.

Lo show finale sarà presentato,il 28 Gennaio , al Mercedes Benz Fashion Week Stockholm; Il vincitore vedrà sfilare le proprie creazioni in passerella! Riceverà 50,000 euro e una collaborazione con H&M. Siamo sicuri che questi ragazzi porteranno le loro idee innovative in giro per il mondo, inaugurando una nuova generazione per la moda!