H&M e la casa di moda francese Balmain svelano le immagini della nuova collezione

di Maria Carmela Di Marte – Nasce una nuova collaborazione per H&M, da sempre leader nelle sinergie con le grandi case di moda; e dopo Alexander Wang, adesso è il turno di Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain.

La scelta di creare questa collezione per H&M da parte di Oliver non è stata casuale, ma dettata dal fatto che il marchio H&M è un marchio riconosciuto a livello universale da tutti e nel quale tutti si identificano.

Ciò ha permesso a Balmain di creare un movimento di portata globale con #HMBalmaination – la campagna pubblicitaria lanciata a Maggio per promuovere la collezione – che celebra lo stare assieme, potenziato appunto dall’uso dell’hashtag.

La collezione, in vendita dal 5 Novembre in quasi 250 negozi in tutto il mondo e on-line in edizione limitata, prevede oltre che a capi femminili dalle curve sinuose, tipiche dello stile Kim Kardashian, anche una linea uomo con una serie di capi rock e militare.

Ann-Sofie Johansson, creative advisor di H&M, in merito a questa nuova collaborazione ha dichiarato: “Siamo elettrizzati di avere Balmain come guest designer per H&M e siamo certi che sarà un’esperienza coinvolgente per tutti. Fondendo la classe dell’alta moda e la grinta dello streetwear in maniera del tutto particolare, Balmain ha creato uno stile unico, opulento e diretto, sensuale ed energetico al tempo stesso”.

Nell’attesa di poter acquistare i capi, non ci rimane che guardare le immagini del lookbook della collezione.