Horcynus Festival: viaggio dal Mediterraneo ai Caraibi

Reading teatrale da Horcynus Orca, musiche dal vivo e il film cubano Caballos: serata a ingresso gratuito all'ex hotel Miramare

Conclusi gli incontri con gli studenti, stasera, a partire dalle ore 20.30 all’ex hotel Miramare, l’Horcynus Festival propone un viaggio ideale dallo Stretto ai Caraibi, un evento a ingresso gratuito all’insegna delle contaminazioni tra le arti.

Il programma della serata

In programma il reading teatrale “Nei mari dello Scill’e Cariddi”, tratto dal romanzo “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo, con Massimo Barilla, Irene Polimeni, Ylenia Zindato. Musiche dal vivo di Faisal Taher (voce) e Giacomo Farina (percussioni), storici membri dei Kunsertu. A seguire, la proiezione della produzione cinematografica cubana “Caballos” e il dibattito con l’ospite internazionale Maysel Bello Cruz, regista e responsabile della comunicazione della Fábrica de Arte Cubano, la principale istituzione artistica cubana, sostenuta dal Ministero della Cultura, che sperimenta forme economiche miste pubblico-private, un unicum per l’isola.

Nel corso della serata è in programma una “chicca”: l’anticipazione di quello che si potrà ammirare a Scilla a fine mese. Verrà presentato, infatti, il rendering progettuale della sala immersiva interattiva che sarà inaugurata al Castello Ruffo.

La sala immersiva al Castello Ruffo di Scilla

«La sala immersiva è un prototipo unico in Italia per caratteristiche interattive – sottolinea il direttore artistico del festival Massimo Barilla – di cui il primo esempio è stato realizzato al Parco Horcynus di Capo Peloro. Entro fine mese inaugureremo un allestimento anche al Castello Ruffo di Scilla, con cinque scenari dedicati ai mari dello Stretto e del Mediterraneo.

Ma i contenuti saranno continuamente rinnovati anche per ospitare opere d’arte virtuali, chiedendo di anno in anno ad artisti di proporre progetti interattivi costruiti. La prima opera interattiva pensiamo di affidarla, in collaborazione con la F.A.C., proprio a un giovane artista cubano».

L’Horcynus Festival è tra gli eventi culturali storicizzati finanziati con il contributo della Regione Calabria – Avviso di selezione per la realizzazione di iniziative culturali 2016 Azione 1.