Alla 40ª edizione di Host a Milano Caffè Mauro ha servito oltre 5000 tazzine e raccolto più di trecento contatti di potenziali nuovi clienti

Si è chiusa con successo la 40^ Edizione della Fiera HOST di Milano dove Caffè Mauro ha partecipato all’interno del S.I.C. il Salone Internazionale dedicato al Mondo del Caffè, servendo oltre 5000 tazzine di caffè e con oltre trecento contatti di potenziali nuovi clienti. Molto felice l’ Amministratore e General Manager dell’ Azienda, Michele Rizzo “Rientriamo tutti alla base dopo 5 giorni di intenso lavoro ma pieno di grandi soddisfazioni” afferma. E continua ”Quest’anno la Kermesse, già nota nel panorama dei Buyers Internazionali del mondo Ho.Re.Ca., aveva una marcia in piu’ rispetto al solito.

L’organizzazione della fiera e i buyers internazionali

L’organizzazione da parte della Fiera è stata impeccabile, tanto da far emergere la passione e la frenesia da parte di tutti i partecipanti ma anche dei visitatori. Abbiamo ricevuto per l’80 % Buyers provenienti da ogni parte del Mondo, affascinati dal nostro Made in Italy, rappresentato in maniera eccellente da tutte le categorie merceologiche presenti in Fiera (pasta, pane, gelato, pasticceria) ed ovviamente dal nostro ottimo caffè che, unito al nostro mood aziendale, li ha conquistati!”.

Soprattutto il mercato asiatico si è mostrato particolarmente attento e curioso verso il mondo del caffè “Gli orientali erano molto incuriositi, oltre che dalle miscele, anche dai dettagli dello Stand che osservavano e fotografavano con attenzione. Abbiamo percepito un grande interesse da parte dei Buyers che venivano in qualche modo già predisposti nei confronti della “Qualità” così da selezionare a priori cio’ che cercavano rispetto alla grande offerta presente”.

Il ringraziamento al team di lavoro

Infine, conclude ringraziando il suo Team di lavoro che ha contribuito al successo della Manifestazione “Nel nostro Stand eravamo almeno in dieci ad accogliere e ricevere non solo i nostri clienti italiani e stranieri che sono venuti a salutarci ma anche tutti coloro che anche solo per curiosità si sono avvicinati, soprattutto nei momenti dedicati all’ Accademia del Caffè. In particolar modo nel week end, tra le 11 e le 15, abbiamo ricevuto una moltitudine di visite ed il mio Team al lavoro è stato semplicemente fantastico, trasmettendo la Passione e i Valori della nostra Azienda che da sempre ci contraddistinguono”. Si chiude così la penultima Fiera di Caffè Mauro per il 2017, dando appuntamento a Novembre al SIAL INTERFOOD di JAKARTA!