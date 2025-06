Hostaria dei Campi, la frittura terra-mare: un piatto ricco ma leggero

All’Hostaria dei Campi, ogni piatto racconta una storia. Ma ce n’è uno che racconta più di tutti il legame con il territorio: la frittura terra-mare. Una specialità che unisce il pescato del giorno a verdure fresche, polpette, arancinetti e foglie di salvia, il tutto fritto al momento in olio extravergine d’oliva.

Un piatto ricco, ma leggero. Un equilibrio tra sapori autentici e semplicità, da gustare in un’atmosfera accogliente, che fa sentire subito a casa.

Questa frittura non è solo buona, è inclusiva: disponibile anche in versione completamente senza glutine, pensata per chi ha esigenze particolari ma non vuole rinunciare al gusto.

Servita su un grande tagliere, è perfetta da condividere. Un invito alla convivialità, da gustare in compagnia in un ambiente informale e accogliente.

L’Hostaria dei Campi, in via Reggio Campi 1° tronco n.30, è aperta tutti i giorni. Per non rischiare di restare senza tavolo, è consigliata la prenotazione al 0965 324003.

Un piatto che è già diventato un classico tra residenti e turisti. Perché qui, ogni boccone racconta la freschezza del mare, il calore della terra e la voglia di stare insieme.