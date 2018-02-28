La sfida tra Lazio e Milan è ormai alle porte, l’Olimpico è in fermento, sono infatti previsti 40.000 spettatori. Si riparte dallo 0 – 0 dell’andata. Inzaghi e Gattuso a confronto in una sfida a suon di goal. I biancocelesti alla conquista della seconda finale consecutiva e i rossoneri che vogliono proseguire la striscia di cinque vittorie consecutive (tra campionato e coppe) e centrare l’obiettivo stagionale.

Ma voi dove guarderete la partita che vedrà sfidarsi la squadra romana e quella milanese?

L’Hostaria dei Campi vi invita a trascorrere una fantastica serata insieme e si propone come soluzione ai vostri desideri. Una cena di qualità oppure una pizza in compagnia di amici o parenti con l’evento sportivo a far da sfondo.

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 28 febbraio alle 20:45. Prenota il tuo tavolo (0965.324003) e gusta la partita insieme alla cucina dell’Hostaria dei Campi.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. L’Hostaria è infatti il ristorante – pizzeria dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Le sorprese della pizzeria reggina non finiscono qui. Lo sport, da sempre motivo di aggregazione e divertimento sarà infatti protagonista di altre numerose serate.