Dopo il grande successo delle presentazione avvenuta il 15 dicembre, continua presso l‘Hotel Medinblu**** la mostra “Vanishing Worlds” di Massimo Rumi ,nell’ambito del progetto Contenitore di Idee supportato e condiviso da Banca Generali, sponsor promotore degli eventi, e curato artisticamente da Alessio Laganà.

Quella di Massimo Rumi è l’inizio di una ricca programmazione con un’offerta diversificata rispetto alla prima stagione. Un progetto che vuole fare dell’Hotel stesso un punto di riferimento culturale per la città di Reggio Calabria.

Massimo Rumi, il fotografo reggino

Massimo Rumi nasce a Reggio Calabria nel 1971. Dopo la laurea in economia, si trasferisce a Londra dove inizia ad interessarsi alla fotografia frequentando la London School of Photography.

Con questa mostra Massimo vuole raccontare la bellezza del patrimonio unico e prezioso di cui disponiamo, il nostro Pianeta, con sguardo straordinario ed emozionante sui luoghi che vanno dalle enormi masse di ghiaccio che popolano l’Antartide, alle culture nomadi della Mongolia, dalle tribù’ della Valle dell’Omo, alle carovane di cammelli che trasportano il sale attraverso il deserto della Dancalia.

Un viaggio nei luoghi più caldi e freddi del Pianeta, dove la natura e l’uomo sono riusciti ad adattarsi a condizioni di vita difficili, vivendo in armonia per millenni, ma dove oggi questo equilibrio e’ minacciato da effetti indotti dall’uomo stesso.

Giorni e orari della mostra

La mostra di Massimo Rumi rimarrà in esposizione fino al 14 febbraio presso l’Hotel Medinblu**** e rispetterà i seguenti orari:

Da lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Ingresso libero

Per L’Hotel Medinblu**** questa è la seconda edizione del Contenitore di Idee. Un progetto partito il 15 dicembre 2018, che si concluderà il 19 maggio 2019, con una serie di attività artistiche e culturali.

Per tutte le informazione sugli eventi potete seguire il sito www.hotelmedinblu.com o la pagina www.facebook/medinbluhotel