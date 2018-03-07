Hotel Medinblu, inaugurazione mostra ‘Visioni mediterranee a colori’

L’hotel Medinblu in partnership con Banca Generali, sponsor dell’iniziativa, presenta il progetto culturale “Medinblu contenitore di idee”, un’iniziativa creata nell’ambizioso obiettivo di offrire cultura aprendo le porte dell’hotel Medinblu all’arte, nelle sue molteplici forme. La serie di appuntamenti iniziati il dicembre scorso vedono in programma sabato 10 marzo la prossima inaugurazione. Protagonista dell’evento sarà la mostra fotografica “Visioni mediterranee a colori” allestita da Massimiliano Pedi, Antonio Sollazzo e Patrizia Quattrone, tre talentuosi fotografi reggini che esporranno i loro scatti all’interno degli spazi espositivi dell’hotel Medinblu, che diventa per l’occasione, palcoscenico per gli artisti.

L’inaugurazione sul Medinblu Rooftop

L’inaugurazione della mostra fotografica “Visioni mediterranee a colori” avrà luogo sabato 10 marzo dalle ore 17:30 presso la sede dell’hotel Medinblu in via Demetrio Tripepi 98.

L’hotel Medinblu aprirà le sue porte ai cittadini, i quali saranno accolti nella raffinata location del Medinblu Rooftop dai fotografi protagonisti della mostra, pronti ad illustrare le loro opere, musica dal vivo ed un ricco buffet. Hashtag ufficiale dell’evento per seguire il progetto culturale e condividere i vostri scatti sui social è #medinblucontenitorediidee.

Seguendo la pagina facebook dell’hotel Medinblu sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le novità: https://www.facebook.com/medinbluhotel/

Gli orari di visita fino al 15 aprile

L’esposizione fotografica allestita all’interno dell’hotel Medinblu continuerà ad essere gratuitamente fruibile fino al 15 aprile nelle seguenti modalità:

Da lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

(Gli orari e i giorni potranno essere soggetti a modifiche.)

Per tutte le informazioni:

info@hotelmedinblu.com