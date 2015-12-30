I bambini della Disneyland in scena con ‘l’essenza del natale’

Quattro etti di bontà, sette chili di felicità, un quintale di amicizia, tonnellate di letizia, nove litri di famiglia. E poi ancora condivisione, sorrisi, abbracci e speranza.

È la nuova e straordinaria ricetta per vivere pienamente le festività natalizie. A questi va aggiunto un ingrediente speciale: l’essenza del Natale.

Lo spettacolo al cine teatro Dlf

È il messaggio dello spettacolo teatrale dei bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Disneyland di Reggio Calabria, andato in scena presso il cine teatro Dlf con il titolo “L’essenza del Natale”.

I piccoli attori della Scuola dell’infanzia hanno realizzato un musical entusiasmante e coinvolgente: un gruppo di angeli riporta in Paradiso alcune cattive notizie provenienti dalla Terra ed i tragici eventi che stanno coinvolgendo l’umanità mettono in dubbio l’avvento del Natale.

La ricetta per un Natale vero

Ecco che nasce la ricetta per un Natale vero, ricco di significato e di quei sentimenti che tutti gli uomini dovrebbero fare propri: “Natale è volersi bene – cantavano sul palco i bambini della Disneyland – è fare festa insieme, stare vicini, perdonare; Natale è un dolce bacio, un abbraccio, una storia d’amore e una poesia di pace”.

Immancabile la scena della natività, con un’emozionante ninna nanna a Gesù bambino e la gioiosa festa per la sua discesa. “Guarda il bimbo che rinasce ancora – si alzava il coro dei piccoli protagonisti – come fa la luce dell’aurora. Mentre intorno tutto tace lui ci porta gioia e pace, questo è il vero senso del Natale”. E poi i saluti e gli auguri finali per un Natale e un anno nuovo di pace e speranza.