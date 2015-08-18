Sono senza dubbio tra i produttori electro-progressive italiani più apprezzati, nell’Olimpo del main-stream globale, arrivati, dopo solide gavette individuali, a lavorare con personaggi come Skin e Bob Sinclar, e a calcare i palchi più rinomati in ogni parte del mondo. Da questa posizione, quindi, il trio partenopeo può permettersi di dire la sua sulla scena italiana e su quella internazionale.

Questo Sabato 22 Agosto 2015, presso il Calajunco pool & Beach Club di Reggio Calabria si esibiranno loro: i Daddy’s Groove, gruppo di dj producer composto da Gianni Romano, Carlo Grieco e Peppe Folliero.

Il loro sound, in bilico tra tradizione house e nuova scuola progressive, li conferma come trend setter nella discografia internazionale, contagiando etichette del calibro di Hed Kandi, Ministry Of Sound, Defected, Strictly Rhythm, Axtone fino ai colossi Universal, Sony ed Emi. Il loro fenomenale remix di “Leave The World Behind” degli Swedish House Mafia conquista i guru Pete Tong, Erick Morillo e David Guetta e vale loro la nomination di Axwell come “DJ Producer emergenti del 2009″ su DJ Mag.

Appuntamento da non perdere quindi per tutti gli amanti dell’EDM Sabato al Calajunco Pool & Beach Club