I “Pagliacci Clandestini” rilanciano “Pagliacci In Ospedale 2014”

Al Centro sociale “Paola Capua” di Lazzaro (RC), questa domenica alle 17, si terrà la presentazione del bando di partecipazione al corso di formazione gratuito “Pagliacci in Ospedale 2014”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci ClanDestini” e patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria. A poche settimane dalla conferenza stampa di lancio del progetto, seguita dall’entusiastica attenzione da parte del territorio calabrese e non, la Proloco di Motta San Giovanni (RC) organizza un appuntamento aperto a tutti i cittadini per far conoscere il percorso formativo e le modalità di iscrizione alle selezioni, previste per il 22 e 23 febbraio prossimi al Centro Socio-Culturale “Nuvola Rossa” di Villa San Giovanni (RC).Questo è solo il primo degli incontri itineranti che, in collaborazione con alcune realtà locali, vedranno i “Pagliacci ClanDestini” coinvolgere la provincia reggina attraverso la diffusione del progetto “Pagliacci in Ospedale 2014”.Per dettagli e per gli estremi del bando, consultate il nostro sito www.pagliacciclandestini.org