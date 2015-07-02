I ragazzi speciali della Co.Danzare presentano al Cilea Il mondo che vorrei…tratto da Alice in Wonderland
La compagnia reggina che unisce persone abili e diversamente abili porta in scena sabato 4 luglio al Teatro Cilea un nuovo spettacolo tratto da Alice in Wonderland
02 Luglio 2015 - 13:12 | di Vincenzo Comi
di Nicolino D’Ascoli. La Co.Danzare, compagnia di danza reggina progetto dell’associazione “Studio Arte” nasce nel Novembre 2008, come laboratorio permanente di arte, dove persone abili e diversamente abili si incontrano e condividono il linguaggio comune del movimento.
E’ bene sottolineare che chi viene considerato dis-abile in realtà è non solo abile, ma anche pieno di talento e capacità.
Ecco allora che ogni barriera e pregiudizio deve, inevitabilmente cadere, di fronte chi, nonostante un limite fisico o psichico, riesce ad esprimere con tanta forza abilità artistiche e profonde emozioni.
La diversità diviene il vero motore, il vero cardine intorno al quale ruota tutto l’universo umano. Due anni fa inoltre la Co.Danzare ha sposato un nuovo progetto “Danza in carrozzina”.
Ed anche quest’anno la compagnia porterà in scena Sabato 4 Luglio alle ore 20.30 presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, un nuovo spettacolo dal titolo “Il mondo che vorrei… tratto da Alice in Wonderland”.
Allo spettacolo prenderanno parte tutti i ragazzi, che come ogni anno frequentano con passione il laboratorio di danza ed il laboratorio scenografico.
L’ingresso è gratuito.
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