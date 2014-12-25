I Saldi invernali anticipati di due giorni

Dopo la nostra nota stampa che informava l’opinione pubblica che i saldi in Calabria sarebbero partiti giorno 5 gennaio, dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria è stata emessa una nota stampa che riportiamo qui di seguito e che anticipa di due giorni la data di inizio.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale “Attività Produttive” Pasquale Monea, con proprio decreto, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in materia, ha stabilito la data d’inizio dei saldi. Limitatamente alle vendite di fine stagione/saldi invernali 2015 – è scritto nel decreto – la data d’inizio è fissata a sabato tre gennaio per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni. o.m.