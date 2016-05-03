Auguri all’attore reggino Gigi Misefari per i suoi primi 50 anni!

Centinaia di ospiti, prelibatezze calabresi e musica dal vivo per il compleanno dell'attore comico, che a mezzanotte ha spento le candeline tra gli amici

Una festa all’insegna dell’amicizia con un pizzico di glamour, ma soprattutto con la voglia di riscoprire la semplicità e il piacere di stare insieme. Protagonista della serata l’attore comico Gigi Miseferi, alle prese con i suoi “primi 50 anni”, e con un party decisamente speciale che ha preso vita nella suggestiva location del Casale del Parco di Francesco Spena, nel cuore della via Salaria a due passi da Monterotondo.

Una festa con centinaia di ospiti

Un via vai di ospiti decisamente intenso: centinaia di amici, colleghi e familiari non hanno perso l’occasione di coccolare ed abbracciare l’emozionatissimo festeggiato, quasi sommerso da una piramide di regali che ha scartato fino alle due del mattino.

Ad impreziosire la serata una fantasia di prelibatezze calabresi della gastronomia Rossetti, provenienti dalla terra d’origine di Miseferi, gag e tante esibizioni musicali che hanno raggiunto l’apice con gli interventi a sorpresa dell’energico Tony Santagata accompagnato dalla Band Larga, che ha coinvolto l’intera platea in un canto corale, e Mario Zamma pronto a sorprendere il pubblico con le sue performance al pianoforte.

Gli ospiti e le candeline del cinquantesimo

Un mix di battute, sorrisi e buonumore che hanno conquistato anche Luciana Frazzettocon il marito Massimo Milazzo, Magico Alivernini, l’ex ballerina del Bagaglino Alessandra Pesaturo, Adriana Russo, Raffaele Buranelli, la cantante Micaela Foti, Jolanda Gurreri, Gabriele Marconi, Luigi Russo, Karin Proia, Nadia Bengala con il marito Alessandro Stocchi, Natalino Candido e tanti altri che a mezzanotte in punto si sono stretti a cerchio attorno a Miseferi per aiutarlo simpaticamente a spegnere le candeline del cinquantesimo compleanno, traguardo raggiunto con successo!