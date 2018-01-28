Tante sono le leggende tramandate di generazione in generazione,in particolar modo in Calabria. Fra queste,ci è sicuramente la storia della morte di Ibico e le gru vendicatrici.

La morte di Ibico, poeta greco di Reggio Calabria, è legata strettamente alle gru.

Ibico fu assalito da briganti in un luogo deserto; morendo, invocò come testimone del misfatto uno stormo di gru che passavano in cielo in quel momento.

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In seguito i briganti, mentre assistevano a una rappresentazione teatrale, videro volare delle gru e, ridendo, si misero a sussurrare l’uno all’altro: “Ecco le vendicatrici di Ibico”. Uno degli spettatori che sedevano vicino udì le parole e capì che avevano a che fare con la scomparsa del poeta; denunciò il fatto ai magistrati; i briganti furono catturati e confessarono il delitto.

D’allora in poi valse il detto: Le gru di Ibico per indicare gli uccelli che compiono due volte l’anno spettacolari migrazioni, volando con forti strida in formazione a Y, a grande altezza.