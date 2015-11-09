Icon bag Trussardi, il must have dell’inverno 2015

Di Laura Maria Tavella – Tru Trussardi, linea dalle collezioni casual della maison, per l’inverno 2015/2016, ha deciso di lanciare un’ Icon bag, destinata a diventare un must have. La borsa a mano della maison, chic ed elegante, è un accessorio estremamente versatile, perfetto per ogni occasione della giornata. Realizzata in eco saffiano, Icon bag è resistente all’acqua, ai graffi, alle macchie e quindi più pratica, conservando, tuttavia, l’eleganza di capi e accessori in pelle pregiata, perfettamente in linea con i dictat Trussardi. La linea Icon bag è declinata in una palette cromatica che spazia dalle nuance classiche del nero e beige fino ai toni più accesi, quali il rosso fuoco e il blu elettrico, ma non mancano le sfumature del cuoio e del blu, con dettagli in oro chiaro, tra cui il ciondolo su cui è riprodotto il Levriero, simbolo della maison. Anche stavolta, Trussardi lascia scegliere a ognuno il proprio look, proponendo una borsa adatta ad ogni stile, per una donna moderna ma unica, che ogni giorno vuole essere icona solo di se stessa.

Icon bag la trovi da Tru Trussardi, in Corso Garibaldi 531 , Corso Garibaldi 515 Reggio Calabria