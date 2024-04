'Dall’idea al progetto': l'evento organizzato dalla Consulting for Innovation

“Dall’Idea al progetto“, nuovi strumenti per facilitare la creatività innovativa è l’evento organizzato dalla Consulting for Innovation, che si terrà sabato 13 aprile presso Capovaticano Resort Thalasso Spa in Tropea dalle 09.30 alle 16.30. Una giornata inserita all’interno del weekend conclusivo della Masterclass “I Tesori dell’Impresa“, un percorso di formazione per gli imprenditori ideato, dalla Consulting for Innovation. Verranno affrontante due tematiche importanti del mondo imprenditoriale: “Dall’idea al progetto” con Alessandro Cacciato Digital performer/formatore e “La gestione del cambiamento e delle emozioni in azienda” con Matteo Maserati Esperto di Change Management e comunicazione ad alto impatto.

Paolo Catalano, ideatore del progetto e Amministratore della Consulting for Innovation, “Abbiamo deciso di dar seguito a questa iniziativa intrapresa a febbraio coinvolgendo gli imprenditori dopo il grande interesse ed entusiasmo manifestato dai partecipanti alla Masterclass e quindi far conoscere una tematica cosi interessante, con l’obiettivo di trasmettere all’imprenditore quanto sia importante lavorare sulla progettualità e non sull’improvvisazione”. Saranno 80 gli imprenditori che prenderanno parte a questo evento, provenienti da Calabria e Sicilia.

La prima parte dei lavori sarà guidata da Alessandro Cacciato Digital, dedicata ad ispirare i partecipanti attraverso la conoscenza delle nuove opportunità rese disponibili dall’attuale rivoluzione digitale. Una volta definito il panorama innovativo che ci circonda, il workshop si propone di far comprendere come organizzare un gruppo di lavoro, che permetta a tutti i componenti di poter esprimere ordinatamente la propria opinione e dunque essere altamente produttivo.

La seconda parte della giornata vedrà protagonista un argomento che domina con costanza la vita di ogni imprenditore, in tutti i suoi aspetti, “La gestione del cambiamento e delle emozioni in azienda” con Matteo Maserati. “Possiamo avere un’idea geniale, innovativa, con ottime possibilità di riuscita, ma se non sappiamo gestire le nostre emozioni di fronte ai primi ostacoli che inevitabilmente incontriamo lungo il percorso, l’idea non si trasformerà mai in progetto reale di successo“.