Igers Reggio Calabria festeggia il suo primo compleanno con un contest fotografico

Era luglio e faceva caldo, quando dalla mente dei due grandi amici @borzac e @ikenny nasceva l’idea della community degli Instagramers di Reggio Calabria. Come per ogni novità si aveva tanta voglia e qualche timore sulla buona riuscita del progetto, ma non si immaginava nemmeno quanta strada si sarebbe percorsa.

La community, è nata in un’ottica di destination marketing e di comunicazione digitale per promuovere il territorio di tutta la provincia reggina attraverso Instagram.

Oggi @igers.reggiocalabria conta 1800 followers e più di 27000 foto taggate su Instagram con il tag ufficiale della community #igersreggiocalabria

Quale modo migliore di festeggiare il proprio compleanno se non con un contest?

Ecco quindi che da oggi fino a venerdì 15 luglio lo staff selezionerà 2 foto al giorno su tema “Festa, gioia e divertimento”.

La foto che avrà ricevuto più like sarà poi premiata lunedì 18 luglio.

In palio per il vincitore o la vincitrice una fantastica T-SHIRT e le PINS degli Instagramers Reggio Calabria.

Partecipare è facile: le foto dovranno essere attinenti al tema “Festa, gioia e divertimento”;

Aggiungere gli hashtag #igersreggiocalabria #happybdayigersrc; Seguire su Instagram l’account @igers.reggiocalabria.

Potete partecipare anche con foto o video già presenti nella vostra galleria. Auguri a tutti.