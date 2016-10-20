Occasione di confronto nell’insegnamento dell’inglese

La conferenza IH Roadshow ha riunito a Reggio Calabria i docenti di inglese della scuola secondaria con formatori internazionali e relatori di Cambridge English

Si è svolta ieri presso il Palazzo della Provincia la conferenza per i Docenti di Lingua Inglese della Scuola Secondaria (1° e 2° Grado) organizzata dalla BRiTiSH SCHOOL International House e da Cambridge English.

Il titolo della Conferenza “IH Roadshow” ha sottolineato l’importanza per l’insegnamento della Lingua Inglese della nostra città della nuova membership della BRiTiSH SCHOOL: l’ingresso nella prestigiosa Associazione Internazionale IHWO (International House World Organisation), specializzata nel Teacher Training. Tale membership ha infatti permesso di richiamare formatori internazionali della fama di Alan Marsh e Ken Wilson, offrendo ai numerosi Docenti che hanno partecipato un’occasione di formazione e di aggiornamento professionale di rilievo.

Gail Mitchell, Presenter e Team Leader di Cambridge English, ha completato ed arricchito il pomeriggio formativo con un intervento che ha spiegato l’utilizzo nell’assessment, della nuova “Scala di valutazione Cambride English”, un nuovo e più completo sistema di valutazione delle competenze, che fornisce a Docenti e Studenti un ulteriore strumento per migliorare la formazione e la certificazione dell’inglese.

Il proficuo e intenso lavoro svolto è stato ottimamente supportato dai ragazzi dell’ Istituto Professionale Alberghiero di Villa San Giovanni che hanno organizzato un elegante e delizioso coffee break.

Una bella occasione di confronto e crescita, all’insegna della qualità nell’insegnamento della lingua inglese!