Ikea apre a Reggio Calabria: ufficiale la data di apertura
Un modo nuovo per avvicinare i prodotti e i servizi IKEA ai calabresi
18 Gennaio 2024 - 16:17 | di Redazione
IKEA Italia rafforza la sua presenza sul territorio calabrese e annuncia l’apertura nei primi mesi del 2024 di un nuovo Plan & Order Point a Reggio Calabria. Un format innovativo, con cui IKEA punta ad essere sempre più accessibile anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, che offre un servizio di consulenza su misura capace di rispondere alle specifiche esigenze di ciascuno.
L’inaugurazione del nuovo punto vendita, secondo quanto raccolto, è fissata per mercoledi 31 gennaio.
Un modo nuovo per avvicinare i prodotti e i servizi IKEA ai calabresi, dando loro possibilità di trovare le migliori soluzioni per la propria casa. Questa apertura segue quella del Plan & Order Point di Cosenza Rende, inaugurato ad aprile di quest’anno, cui si affiancano i punti di ritiro a Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e presso gli uffici postali del territorio.
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