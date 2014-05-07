Il 13 Maggio esce la nona fatica dei ‘The Black Keys’, ascoltalo ora in anteprima!

di Giacomo Fava – Turn Blue «Prende il tempo e le atmosfere da Brothers e Attack and Release e le applica al lato melodico che c’è in El Camino» racconta Dan Auerbach che ha scritto i testi in un momento molto difficile, un divorzio in corso, un bambinodi sei anni da crescere da solo, in parallelo il lavoro di produzione su un altro disco.«L’anno intero è stato una sfida, sicuramente alla luce di questo Turn Blue e tutti i suoi significati di soffocamento, tristezza, assumono un valore diverso»Diversa la struttura dell’album «Weight of love, la prima, introduce il lato a, mentre Il lato b parte con Bullett in the brain. Entrambe aprono i due lati con una sensazione simile anche se vanno poi in direzioni completamente diverse.

L’intero disco è disegnato per muoversi, fluire dall’inizio alla fine. El Camino è un album rock puro e semplice, lo puoi iniziare in ogni punto, questo album invece vi incoraggiamo ad ascoltarlo dall’inizio alla fine».Scelta coraggiosa in un periodo in cui sembra vadano molto di più i singoli degli album. Psichedelico è la prima parola che viene in mente già dalla copertina fino ai suoni anni 70. «Penso che nei primi anni ’70 siano nati i dischi migliori, quelli più completi e complessi. Mentre scrivevamo abbiamo ascoltato molti dischi di quegli anni. Quelli con cui siamo cresciuti, che fosse Bowie o i Pink Floyd o i Beatles».Queste sono le parole di Dan Auerbach e Patrick Carney ORA non vi resta che ascoltarlo:https://itunes.apple.com/it/album/turn-blue/id841098321