Il 15 maggio Gara 1 di Finale Provinciale Pallavolo Mista Csi

Il tanto atteso momento è arrivato; domenica 15 maggio, al PalaCsi di Gallina, si terrà Gara 1 di Finale Provinciale Pallavolo Mista Csi.



Si scontreranno la Volley Val Gallico, prima in classifica del Campionato Provinciale Pallavolo Mista Csi 2016 e 4 volte Campione Regionale e 7ª classificata alle scorse Finali Nazionali di Pallavolo Mista Csi di Montecatini, e la Volley 4Fun vincitrice dei Playoff ai danni della 2 volte consecutive vice campione regionale Pro Volley Rc, che da matricola irriverente è diventata una solida realtà.

Entrambe le squadre sono ben attrezzate per conseguire il risultato finale, la Volley Val Gallico ha dalla sua l’esperienza alle spalle di numerose finali giocate, mentre la Volley 4Fun ha la freschezza della prima volta e la voglia di dimostrarsi una realtà già consolidata.

Giocatori fra i migliori della realtà cittadina scenderanno in campo in queste Finali Provinciali.

In casa Val Gallico abbiamo in primis il capitano di sempre Stefania Arecchi, la colonna d’esperienza Fernando Centonze che con i più giovani fra i quali il centrale Davide Barillà, l’opposto Pietro Fulco , l’alzatore Andrea Surace unitamente ad i centrali Alex Gully e Francesco Drago, gli opposti Giuseppe Malvaso e Memo de Leo, l’alzatore poliedrico Clemo Cento ed i liberi Francesco Ravenda e Giovanni Pirrotta costituiscono l’ossatura al maschile del Volley Val Gallico targato 2016; a questi atleti spettacolari si uniscono le veterane della squadra ovvero le alzatrici Stefania Laface e Rossella Tripodi, il libero Beatrice Tortorella, la centrale di esperienza Sabina C. Neri, alle quali si aggiungono gli acquisti di quest’anno ovvero il posto 4 Rossana Busà e la rivelazione di questo campionato la posto 4 Nicoletta Panzera, e dulcis in fundo gli ultimi acquisti di stagione il posto 4 Maria Cafarelli, classe ’83, atleta di esperienza uscita dal vivaio della gloriosa Csi Pallavolo Gallico e il giovane Marco Alessandri, classe ’92, martello di grande talento di origine reggina ma trasferitosi nel Lazio in tenera età dove fin dai 10 anni di età fu conteso da numerose squadre locali, fino a giocare giovanissimo in serie D nella squadre locale di Anagni. Malti assi da schierare per Mister Borruto.

In casa Volley 4Fun abbiamo giocatori di esperienza del campionato Csi e non, fra tutti il centrale Davide Vazzana implacabile in attacco e a muro; Il posto 4 Carmelo Scaramozzino, universale di talento; l’alzatrice Chiara Anselmini, concentrata e precisa in tutti i momenti più critici; l’alzatrice prestata a posto 4 Ilenia Mafrici, che ha dimostrato di essere giocatrice assolutamente completa; la veterana posto 4 Giovanna Falcone, il giovane Alessandro Praticò, sfruttato sia al centro che al posto 4; Giorgio Porcino, libero infaticabile; il giovanissimo acquisto marco Pugliatti, classe ’98, che ha dato quel quid in più a questo Volley 4Fun e l’anima di questa squadra ovvero l’altro centrale nonché allenatore Andrea Orlando.



In questa stagione le due squadre si sono rincorse e finalmente si decreterà la “Reggina” di Calabria, perché la vincitrice rappresenterà la Calabria alle Finali Interregionali previste a Bari 03-04-05/06, unitamente alle migliori di Campania, Puglia e Sicilia.



Forza Reggio ed in bocca al lupo ai contendenti!