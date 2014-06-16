il 21 Giugno inaugura il nuovo lido”Piro Piro Summer Club”

Lo storico lido A'rribba cambia volto: tre zone privée, area relax e main room per la serata inaugurale con ingresso solo su invito

-di Laura Maria TavellaSabato 21 Giugno l’estate vi da il Benvenuto insieme al Piro Piro Summer Club!

Lo storico lido “A’rribba”, si rifà il look: nuova location,dall’ambiente moderno e dal design sobrio e raffinato, con tre differenti zone privèe(Havana, molo, spiaggetta) area relax e main room.

E non finisce qui: lo staff del ristorante “La Cantina del Macellaio” curerà la parte food, mentre il beverage è affidato alla vasta scelta delle birra artigianali di “Malto gradimento”.Allo speciale party di sabato, in consolle: Demy Labate e Federico Foti; vocalist della serata,invece, Marco Parisi accompagnato da Maurizio Valenti.

Non perdete la serata inaugurale del Piro Piro Summer Club!

L’entrata al locale sarà consentita SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai possessori dell’invito, che potranno richiedere al loro Pr di fiducia o agli amministratori. Il costo dell’ingresso sarà di €10 comprensivo di prima consumazione.