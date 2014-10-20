Il 23 ottobre la presentazione del libro “Il sapore della condivisione”

Promosso congiuntamente dalla Chiesa di San Giorgio al Corso e dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà giovedì 23 ottobre alle ore 19,15 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso l’ncontro con Gianni Marcianò, autore del volume “Il sapore della condivisione” con la prefazione di Mons. Salvatore Nunnari, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra. Interverranno Don Antonio Santoro, Parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, Stefano Iorfida, Presidente di Anassilaos e l’autore che racconta la straordinaria storia, a Santa Venere, di circa 400 giovani volontari provenienti dalle parrocchie della città, sostenuta dai muratori del centro aspromontano, i “mastri”, guidata da un sacerdote, don Lillo Spinelli, splendido e grande educatore di giovani, instancabile ed appassionato animatore di una formazione cristiana che apre alla solidarietà umana e cristiana. Don Lillo infatti diceva che “la storia di Santa Venere è una storia di fatti e non di parole”. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, nel clima del dopo Concilio e nel pieno della contestazione giovanile esplosa nel 1968, matura la singolare avventura dei campi estivi di lavoro, povera di risorse, ma ricca di entusiasmo giovanile, che in quattro anni, tra alterne vicende, ha consegnato agli abitanti del centro aspromontano di Santa Venere un edificio per il culto. Questo racconto di partecipazione ecclesiale permette di delineare la figura di don Lillo Spinelli, a cinque anni dalla morte: sacerdote reggino, parroco della parrocchia di san Sebastiano al Crocifisso, fecondo formatore di giovani, ma sopratutto luminosa guida e riferimento di adulti e di famiglie. Ricorda particolarmente il suo servizio in Azione Cattolica, sopratutto in quella diocesana, Assistente del Settore Giovani e poi Assistente generale, vissuto con vivo senso della paternità spirituale, dell’amicizia e del rispetto per i percorsi di vita di ciascuno.